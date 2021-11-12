Звезда PornHub из России рассказала о подстерегающих порноактрис опасностях

Самая популярная россиянка в рейтинге PornHub Ева Эльфи (Eva Elfie) перечислила опасности, которые подстерегают порноактрис. Об этом она рассказала в большом интервью «Ленте.ру» в рамках масштабного спецпроекта «Алгоритм. Кто тобой управляет?»

Эльфи отметила, что одна из главных проблем, от которых страдают работницы секс-индустрии, — негативное отношение к ним зрителей. По ее словам, она неоднократно получала оскорбительные комментарии, касавшиеся ее внешности.

«Кто-то писал, что мне нужно похудеть, хотя я себя толстой не считаю… У меня был комплекс из-за нестандартной формы ушей. Кто-то критиковал мои уши, говорил, что они большие. Сейчас я уже спокойно к этому отношусь, даже взяла себе соответствующий псевдоним, но раньше было неприятно», — призналась российская звезда PornHub.

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По словам актрисы, иногда хейтеры устраивают атаки на страницы работниц секс-индустрии в соцсетях и массово жалуются на их посты. «В результате страницы порноактрис несправедливо удаляют лишь потому, что они порноактрисы, на которых кто-то жалуется. А у них даже фото в голом виде на странице нет», — сказала Эльфи.

Актриса также отметила, что профессия повлияла на ее социальную жизнь. Общение со многими людьми сходит на нет после того, как они узнают о работе Эльфи.

«У некоторых бывают свои моральные принципы, которые не позволяют им общаться с людьми из нашей сферы. Райли Рид тоже говорила о том, что ей сложно найти постоянного партнера из-за проблем с доверием. И я это чувствую. Мне сейчас, например, сложно найти друзей не из порноиндустрии, потому что другие люди могут меня просто не понимать», — заключила модель.

Эльфи родилась в Омске, впоследствии переехала в Москву. Она снималась в роликах для взрослых вместе со своим возлюбленным, позже они поженились в Лас-Вегасе, США. В ноябре 2020 года россиянка попала в список пяти самых популярных порноактрис по версии PornHub, заняв в нем четвертое место.

«Алгоритм. Кто тобой управляет?» — масштабный спецпроект-исследование влияния алгоритмов самых популярных в мире сервисов на человека, общество, политику и глобальные мировые процессы. В шести частях проекта детально анализируется, как система ранжирования контента в соцсетях влияет на реальную жизнь миллионов людей: незаметно меняет отношение человека к любви, семье, дружбе, обществу, оказывает влияние на интеллектуальные способности людей. Кроме того, в рамках проекта «Лента.ру» публикует трехсерийный документальный фильм. В нем исследуется, кто и как манипулирует человечеством с помощью алгоритмов, как они меняют реальность, какие опасности несут для мира и как человечество противостоит этим вызовам.