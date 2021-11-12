Интернет и СМИ
 
Последние новости
В России раскрыли способ избежать глобального экономического кризиса
Названы сроки распространения беспилотного транспорта в России
США разместят в Германии оружие будущего против России
Названо условие для чтения мыслей в будущем
В России назвали позором действия Польши по отношению к мигрантам
Пушков отреагировал на обещание США продолжить операции в Черном море
Конгресс США призвал Байдена атаковать Донбасс
Задержанного в Москве брата Нурмагомедова не смогли отправить в Дагестан
В России напомнили Лукашенко о «Газпроме» после угроз перекрыть газ Европе
Новости партнеров
Прослушать новость

Звезда PornHub из России рассказала о подстерегающих порноактрис опасностях

Самая популярная россиянка в рейтинге PornHub Ева Эльфи раскрыла опасности на порносайтах
Перейти в «Мою Ленту»

Самая популярная россиянка в рейтинге PornHub Ева Эльфи (Eva Elfie) перечислила опасности, которые подстерегают порноактрис. Об этом она рассказала в большом интервью «Ленте.ру» в рамках масштабного спецпроекта «Алгоритм. Кто тобой управляет?»

Эльфи отметила, что одна из главных проблем, от которых страдают работницы секс-индустрии, — негативное отношение к ним зрителей. По ее словам, она неоднократно получала оскорбительные комментарии, касавшиеся ее внешности.

«Кто-то писал, что мне нужно похудеть, хотя я себя толстой не считаю… У меня был комплекс из-за нестандартной формы ушей. Кто-то критиковал мои уши, говорил, что они большие. Сейчас я уже спокойно к этому отношусь, даже взяла себе соответствующий псевдоним, но раньше было неприятно», — призналась российская звезда PornHub.

По словам актрисы, иногда хейтеры устраивают атаки на страницы работниц секс-индустрии в соцсетях и массово жалуются на их посты. «В результате страницы порноактрис несправедливо удаляют лишь потому, что они порноактрисы, на которых кто-то жалуется. А у них даже фото в голом виде на странице нет», — сказала Эльфи.

Актриса также отметила, что профессия повлияла на ее социальную жизнь. Общение со многими людьми сходит на нет после того, как они узнают о работе Эльфи.

«У некоторых бывают свои моральные принципы, которые не позволяют им общаться с людьми из нашей сферы. Райли Рид тоже говорила о том, что ей сложно найти постоянного партнера из-за проблем с доверием. И я это чувствую. Мне сейчас, например, сложно найти друзей не из порноиндустрии, потому что другие люди могут меня просто не понимать», — заключила модель.

Эльфи родилась в Омске, впоследствии переехала в Москву. Она снималась в роликах для взрослых вместе со своим возлюбленным, позже они поженились в Лас-Вегасе, США. В ноябре 2020 года россиянка попала в список пяти самых популярных порноактрис по версии PornHub, заняв в нем четвертое место.

«Алгоритм. Кто тобой управляет?» — масштабный спецпроект-исследование влияния алгоритмов самых популярных в мире сервисов на человека, общество, политику и глобальные мировые процессы. В шести частях проекта детально анализируется, как система ранжирования контента в соцсетях влияет на реальную жизнь миллионов людей: незаметно меняет отношение человека к любви, семье, дружбе, обществу, оказывает влияние на интеллектуальные способности людей. Кроме того, в рамках проекта «Лента.ру» публикует трехсерийный документальный фильм. В нем исследуется, кто и как манипулирует человечеством с помощью алгоритмов, как они меняют реальность, какие опасности несут для мира и как человечество противостоит этим вызовам.

Вы переходите на спецпроект «Алгоритм. Кто тобой управляет?»
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Звезда PornHub похвалила Урганта и Дудя
Самая популярная на PornHub россиянка оценила идею легализовать порно в России
Россиянка попала в пятерку самых популярных порноактрис
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0111 ноября

«Я сталкивалась с облавами»

Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
12:55 9 ноября

Названа самая популярная среди авторов соцсеть

11:19 9 ноября

На портале «Госуслуг» проведут дополнительные тестирования после сбоя

10:16 9 ноября

На автора роликов о вымышленном чиновнике Наливкине завели уголовное дело

Интернет и СМИ00:01 1 ноября

«Мы просто зомби»

Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
09:37 9 ноября

Ведущая Первого канала назвала эффективный способ борьбы с ленью

08:00 9 ноября

Женщина увидела неожиданную гостью на своем дне рождения и сбежала

07:21 9 ноября

В России задумали запретить фильмы с секс-извращениями в онлайн-кинотеатрах

Интернет и СМИ16:0011 октября

«Мы все — подопытные крысы»

Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
06:03 9 ноября

Малышева назвала снижающие риск рака продукты

02:56 9 ноября

В России предложили запретить онлайн-показ фильмов с сексуальными извращениями

22:04 8 ноября

Пользователи Twitter по всему миру сообщили о сбое

Россия
«Приезжих меньше не становится»
 
«Подогревают друг друга в своем мачизме»
Стычки кавказцев и русских происходят все чаще. Кто в этом виноват?
Правила русского языка обновят впервые за 65 лет.
Каким теперь станет правильный русский?
Все материалы
Мир
Си Цзиньпина приравняли к Мао Цзэдуну
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
В США допустили инопланетное происхождение НЛО
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды.
Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
В Польше опровергли задержание россиянина за помощь мигрантам
В столице Гаити бандиты захватили автобус с 50 пассажирами
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Европа поверила в российскую экономику
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
Отток капитала из России резко ускорился
Российские власти задумались о легализации майнинга
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Все материалы
Силовые структуры
Осужденный по делу «Зимней вишни» пожарный рассказал о закрытых дверях кинозала
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Режиссер «Игры в кальмара» высказался об использовании оружия на съемках
Раскрыт заработок Генри Кавилла за съемки во втором сезоне «Ведьмака»
Мэттью Макконахи выступил против вакцинации детей от коронавируса
Лучшая новая музыка:
украинские ковбои, возвращение Адель и трактор для Ланы Дель Рей
Актер Кристофер Уокен уничтожил одну из работ Бэнкси
Дошли до края.
В прокате — новый супергеройский блокбастер «Вечные». Почему это худший фильм вселенной Marvel?
Все материалы
Интернет и СМИ
Портал «Госуслуг» отразил рекордную по мощности атаку
«Я сталкивалась с облавами»
Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
Okko откроет бесплатный доступ к блокбастерам к Дню рождения Сбера
На сайте «Госуслуг» произошел сбой
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
Пользователей Android предупредили о самых серьезных хакерских угрозах
Соцсети лишают нас выбора и будущего. Как с этим бороться?
 
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет банта на женских трусах
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Honda показала новый кроссовер размером с Hyundai Creta
Приключения журналиста в летающем Камазе
Редактор «Мотора» посмотрел, как команда «Камаз-Мастер» готовится к Дакару
Ferrari превратила шутинг-брейк GTC4Lusso в эксклюзивное купе BR20
Самые популярные китайские кроссоверы России: рейтинг октября
Дубль Chery, Haval Jolion в первой тройке и Geely Atlas Pro
Представлен обновлённый Hyundai Creta
Дикие быки: безумные варианты Lamborghini Aventador
Прощаемся с флагманом итальянской марки
Kia откажется от ДВС и очистит океаны от пластика
Все материалы
Среда обитания
Руководство Сбера переедет в новый офис в Москве
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Секс на пляже оказался разрушительным для планеты
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Верховный суд поддержал арендующих квартиры россиян
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
России предрекли ипотечный спад
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Евгений Вахтангов в роли Тэкльтона«Человек, который настоит на своем»:
как российскому режиссеру удалось поставить спектакли, пережившие его самого
Северное сияние, снегоступы и рыбалка:
чем заняться туристу на Кольском полуострове зимой?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Новые находки под Калининградом углубили знания о древней культуре
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
Лев КулешовГений за кадром:
как советский режиссер научил весь мир правильно упорядочивать кадры в кино
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
Все материалы