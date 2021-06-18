Звезда PornHub похвалила Урганта и Дудя

Порноактриса Ева Эльфи (Eva Elfie) в беседе с «Лентой.ру» рассказала о том, как в России меняется отношение к порно. Она также похвалила телеведущего Ивана Урганта и журналиста Юрия Дудя за то, что они говорят о секс-индустрии в позитивном ключе.

По мнению Эльфи, России нужна не только легализация порнографии, но и легитимизация контента и самой индустрии для взрослых в общественном сознании. Она подчеркнула, что с этой задачей отлично справляются те, кто говорит об индустрии для взрослых без стеснения и без негатива, в том числе Ургант, Дудь и комик Данила Поперечный.

Звезда PornHub добавила, что выход фильма «Глубже» и сериала «ХэппиЭнд», посвященных порно и вебкаму, а также комплиментарное обсуждение слитого в сеть интимного видео футболиста Артема Дзюбы показали «готовность к сексуальной раскрепощенности в сознании людей и положительный интерес к индустрии для взрослых».

«Сексуальное удовлетворение, проявление любви — это свойственно каждому из нас без исключения, и контент для взрослых помогает многим в этих аспектах», — заключила актриса.

Эльфи родилась в Омске. Затем девушка переехала в Москву. Она снималась в роликах для взрослых вместе со своим возлюбленным, позже они поженились в Лас-Вегасе, США. В ноябре 2020 года россиянка попала в список пяти самых популярных порноактрис по версии PornHub, заняв в нем четвертое место.