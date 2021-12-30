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Названы способы ускорить работу смартфона

Эксперт Муреева: ускорить смартфон поможет очистка памяти и отключение автозапуска

Фото: Shutterstock

Смартфон может начать тормозить, если его долго не обновлять и не удалять лишние файлы. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам эксперта компании Itel Светланы Муреевой, для очистки смартфона от системного мусора и лишних файлов можно использовать как встроенные, так и внешние приложения. «Они позволяют в один клик очистить кэш, разгрузить систему от фоновых процессов и избавиться от ненужных файлов», — отметила специалист.

Также необходимо отключить автозапуск некоторых необязательных приложений, которые работают в фоне и замедляют производительность устройства. Одним из способов, который поможет ускорить работу смартфона, Муреева назвала очистку памяти девайса от старых файлов: «Лучше держать свободными несколько гигабайт памяти, чтобы приложения функционировали без сбоев и могли обновляться».

В заключение эксперт отметила, что крайне важно регулярно обновлять ПО устройства. Для ускорения работы иногда можно прибегнуть к сбросу аппарата до заводских настроек. «Данная функция полностью очистит память устройства. Такой способ обычно используется, когда смартфон переходит к другому владельцу», — подчеркнула Светлана Муреева.

В середине декабря Светлана Муреева рассказала, что ночная зарядка не вредит аккумулятору смартфона. Однако данная процедура теоретически может быть опасной, если использовать неоригинальные зарядные аксессуары.

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Андрей Ставицкий
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