Путин запретит вывозить лес из России

С 1 января 2022 года вступает в силу одобренный президентом России Владимиром Путиным полный запрет на вывоз из страны необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам совещания в сентябре 2020 года.

Глава государства тогда с критикой прошелся по российской лесопромышленности, особенно на Дальнем Востоке. Положение дел он описал словами «ни в какие ворота не лезет», поскольку используются «сугубо архаичные, потребительские» подходы к использованию лесных ресурсов.

Поручение также включало в себя запуск информационной системы лесного комплекса и создание электронного лесного реестра по всем регионам России. В пилотном режиме система заработала с января 2021 года, а с июля 2021-го стала обязательной и была распространена на всю страну и лесную промышленность.

При этом ограничения и ужесточение мониторинга не помешали России в 2021 году поставить абсолютный рекорд по экспорту древесины за рубеж. Эксперты «Рослесинфорга» оценивали рост экспорта в денежном выражении на 38 процентов, до 12,5 миллиарда долларов. Основная причина роста — скачок цен на древесину и пиломатериалы — по некоторым категориям рост цен составил 50-100 процентов.