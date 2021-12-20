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Россия поставила рекорд по продажам леса

РБК: экспорт леса из России достиг рекорда и составил 12,5 миллиарда долларов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Экспорт леса из России достиг рекорда и составил 12,5 миллиарда долларов, это на 38 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом РБК рассказали в «Рослесинфорге». Это произошло на фоне скачка цен: с начала года стоимость лесной продукции подскочила на 50-100 процентов.

Как уточнили в ведомстве, основными причинами роста цен стали сокращение объемов лесозаготовки в США, Канаде и Европе и повсеместный уход на удаленку компаний на фоне пандемии коронавируса. Спрос на пиломатериалы вырос и потому, что многие захотели покинуть города и жить в собственных домах.

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Эксперты ждут роста спроса и в 2022-м, особенно если карантинные ограничения продолжатся. За 11 месяцев 2021-го в России было произведено 40 миллионов кубометров пилопродукции, 31 миллион кубометров пошел на экспорт.

Ранее в декабре стало известно, что один из лидеров японского рынка по строительству жилья Iida Group Holdings объявил о покупке 75 процентов акций российской компании Russia Forest Products (RFP), которая входит в число крупнейших в России по экспорту леса. Холдинг получит право на вырубку четырех миллионов гектаров леса.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин раскритиковал ситуацию с лесопромышленностью на Дальнем Востоке за «сугубо архаичный и потребительский подход». Он описал ее словами «ни в какие ворота не лезет» и поручил с 1 января 2022 года запретить вывоз необработанных или обработанных только для вида лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

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Платон Щукин
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