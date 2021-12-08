Японцы скупили миллионы квадратных километров российского леса

Один из лидеров японского рынка по строительству жилья Iida Group Holdings объявил о покупке 75 процентов акций российской компании Russia Forest Products (RFP), которая входит в число крупнейших в России по экспорту леса, сообщает РИА Новости.

Решение уже одобрено российскими правительственными органами, поэтому препятствий для завершения сделки не осталось. По итогам приобретения холдинг получит право на вырубку четырех миллионов квадратных километров леса.

Как подчеркнули в Iida Group, приобретение позволит сделать бесперебойными поставки лесоматериалов на японский рынок для строительства жилых домов, хотя в мире наблюдается нехватка товара и цена его нестабильна. Сделка вступит в силу в середине января 2022 года. Стоимость покупки составляет порядка 525 миллионов долларов.

Глава правительства России Михаил Мишустин в конце ноября анонсировал сделку с крупной японской бизнес-структурой, которая позволит модернизировать мощности по лесопереработке на Дальнем Востоке. По всей видимости, речь шла об этом контракте.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин подверг резкой критике ситуацию с лесопромышленностью на Дальнем Востоке за «сугубо архаичный и потребительский подход». Он описал ее словами «ни в какие ворота не лезет» и поручил с 1 января 2022 года запретить вывоз необработанных или обработанных только для вида лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

В первой половине текущего года продажи российского леса за рубеж в первой половине 2021 года выросли на 20,3 процента. В июле глава RFP Group Константин Лашкевич предсказал, что готовящийся запрет не позволит решить проблему варварской вырубки леса, а только усугубит ситуацию.