ФСБ задержала экс-полковника ФСИН за крупную взятку

В Томске Кировский районный суд отправил в СИЗО полковника внутренней службы, экс-замглавы УФСИН России по Томской области, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом в четверг, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, подсудимый в период с ноября 2012 года по октябрь 2020 года работал начальником исправительной колонии ИК-4, а с октября 2020 года по июль 2021 года занимал должность замглавы томского УФСИН. С марта 2020 года по май 2021 года он путем вымогательств получил от одного из заключенных, отбывающего наказание в ИК-4, взятку в полтора миллиона рублей за общее покровительство осужденных.

Раскрыть преступление удалось благодаря сотрудникам ФСБ. На полковника было заведено дело по статье 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).

5 октября сообщалось, что ФСБ задержала замглавы УФСИН Тюменской области по подозрению в коррупции. По версии следствия, он получил пять взяток на сумму почти в полмиллиона рублей.