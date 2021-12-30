Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Препарат «Ковид-глобулин» получил регистрацию Минздрава

«Ростех»: испытания подтвердили способность «Ковид-глобулина» нейтрализовывать коронавирус

Фото: пресс-служба корпорации «Ростех»

Министерство здравоохранения России на постоянной основе зарегистрировало препарат специфического иммуноглобулина для лечения COVID-19 «Ковид-глобулин», который был создан на основе плазмы крови переболевших. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», пишет «Интерфакс».

Отмечается, что по результатам исследований, препарат подтвердил эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. В ходе испытаний применение «Ковид-глобулина» в составе терапии в большинстве случаев предотвращало возникновение у пациентов осложнений заболевания в виде цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, а также развития острого респираторного дистресс-синдрома.

Наибольшую эффективность препарат продемонстрировал при использовании на ранних стадиях COVID-19, подчеркнули в госкорпорации.

«Ковид-глобулин», который был разработан принадлежащей госкорпорации «Ростех» компанией «Нацимбио», зарегистрировал Минздрав России 4 июня. Для его создания специалисты использовали 2,5 тонны биоматериала выздоровевших москвичей. Препарат разрешено применять в терапии людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал Европе большие объемы газа после запуска «Северного потока-2»
Покупка россиянином ножа для убийства своей семьи в Канске попала на видео
Российская пенсионерка замерзла насмерть после отказа полицейских искать ее
Литва отказалась выполнять требования Евросоюза по обращению с нелегалами
Тренер сборной России Знарок высказался об отмене МЧМ-2022
Названа дата появления в России серийного электромобиля
Стало известно о планах следствия продлить меру пресечения Хованскому
Маск рассказал о месте для миллиарда спутников Земли
В Москве мужчина зарезал любовника своей возлюбленной
Названы самые востребованные гостиничные услуги среди россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter