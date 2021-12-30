Препарат «Ковид-глобулин» получил регистрацию Минздрава

Министерство здравоохранения России на постоянной основе зарегистрировало препарат специфического иммуноглобулина для лечения COVID-19 «Ковид-глобулин», который был создан на основе плазмы крови переболевших. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», пишет «Интерфакс».

Отмечается, что по результатам исследований, препарат подтвердил эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. В ходе испытаний применение «Ковид-глобулина» в составе терапии в большинстве случаев предотвращало возникновение у пациентов осложнений заболевания в виде цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, а также развития острого респираторного дистресс-синдрома.

Наибольшую эффективность препарат продемонстрировал при использовании на ранних стадиях COVID-19, подчеркнули в госкорпорации.

«Ковид-глобулин», который был разработан принадлежащей госкорпорации «Ростех» компанией «Нацимбио», зарегистрировал Минздрав России 4 июня. Для его создания специалисты использовали 2,5 тонны биоматериала выздоровевших москвичей. Препарат разрешено применять в терапии людей в возрасте от 18 до 60 лет.