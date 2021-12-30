К директору ГТРК «Курган» пришли с обысками

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у директора курганского филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Ивана Белых. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, у Белых изъяли мобильные телефоны, обыски проходили по семи адресам. Других подробностей пока нет. ГТРК «Курган» — одно из крупнейших электронных средств массовой информации Зауральского региона.

29 декабря сообщалось, что в Ингушетии сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме бывшего главы администрации Назрани Алихана Тумгоева. Оперативно-следственные мероприятия проходили в доме экс-мэра с раннего утра. Силовики приехали на нескольких машинах и перекрыли доступ к территории.