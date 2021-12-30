Названы бюджетные направления для поездок по России на новогодние праздники

Генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов навал отечественным путешественникам самые выгодные направления для поездок по России на зимних каникулах. Об этом пишет агентство «Прайм».

Список самых бюджетных вариантов возглавляют Калуга, Тверь, Тула, Владимир, Суздаль, Вологда и Плес. В эти города можно найти билеты на поезд стоимостью до тысячи рублей и арендовать квартиру на новогодние праздники на всю семью за 1,5-2 тысячи рублей за ночь.

Также можно отправиться в выгодное путешествие в Выборг, Великие Луки, Рыбинск и Великий Новгород — стоимость поездки составит в среднем до 20 тысяч рублей на человека. Среди бюджетных курортов специалист выделил Керчь, Евпаторию, Судак, Севастополь, Анапу и Ейск.

Кузнецов рассказал, что при планировании путешествия компанией, состоящей из нескольких человек, лучше арендовать квартиру. «Такой вариант выгоден тем, что в квартире может разместиться сразу несколько человек, тогда как в гостиницах приходится оплачивать проживание каждого», — пояснил он.

Эксперт добавил, что при бронировании апартаментов также можно сэкономить на питании, самостоятельно готовя себе еду. «В совокупности таким образом на поездке можно сэкономить до 50 процентов, а само путешествие может обойтись в сумму до 15 тысяч рублей», — подсчитал специалист.

Ранее в декабре турагенты назвали российским путешественникам самый выгодный зимний период для отпусков. Подскочившие на Новый год цены на отдых начнут постепенно снижаться с середины января, а к февралю упадут уже до 30–40 процентов.

