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Россиянам назвали самый выгодный период зимних отпусков

Эксперты рассказали о снижении цен на отдых с середины января до 40 процентов

Фото: Globallookpress.com

Турагенты назвали российским путешественникам самым выгодный зимний период для отпусков. Об этом во вторник, 28 декабря, пишут «Известия».

Эксперты рассказали россиянам, что подскочившие на Новый год цены на отдых постепенно начнут снижаться с середины января, а к февралю упадут уже до 30–40 процентов.

При этом наиболее ощутимая разница при приобретении путевок будет для туристов, планирующих поездки по более дорогим туристическим направлениям, например, в Доминикану, Кубу и Мексику. Также ожидается значительное снижение стоимости отдыха и на горнолыжных курортах Красной поляны — цена может опустится на 40 процентов от текущей стоимости.

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«Есть ошибочное мнение, что февраль — более дешевый месяц, чем январь. Это не совсем так: по сравнению с новогодними праздниками отдых в феврале действительно дешевле на 10-20 процентов, но дороже, чем во второй половине января», — добавили в пресс-службе туроператора «TUI Россия».

Специалисты пояснили, что повышение цен по ряду направлений в феврале связано с празднованием в Юго-Восточной Азии восточного Нового года, а также с тем, что именно этот месяц считается у любителей горнолыжного отдыха одним из лучших.

Ранее в декабре сообщалось, что стоимость размещения в отелях Красной Поляны и других горнолыжных курортов выросла в полтора-два раза по сравнению с 2019 годом. По словам гендиректора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, причиной стало отсутствие конкуренции со стороны западных курортов из-за пандемии коронавируса.

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Валентина Процкова
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