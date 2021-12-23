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Стоимость отдыха на курортах Красной Поляны выросла в два раза

Вице-президент РСТ Горин: цены на российских курортах выросли на 30-100 процентов

Фото: Unsplash

Цены на размещение в отелях Красной Поляны и других горнолыжных курортов выросли в полтора-два раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По его словам, причиной стало отсутствие конкуренции со стороны западных курортов из-за пандемии коронавируса. В частности, если два года назад сутки в четырехзвездочном отеле в Красной Поляне в новогодний сезон стоили 8 тысяч рублей, то сейчас цена достигает 15-17 тысяч. Мкртчян также добавил, что в некоторых случаях стоимость отдыха превышает отдых на бюджетных курортах Альпах на 15-20 процентов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин подтвердил данную тенденцию и добавил, что стоимость размещения в трехзвездочных отелях также увеличилась на 30-50 процентов, а в случае с «четырьмя звездами» — на 100 процентов.

Как отметил Мкртчян, чтобы сэкономить, некоторые туристы бронируют жилье в Адлере, откуда добираются до Красной Поляны. Он добавил, что также можно пропустить новогодние праздники и поехать отдыхать в середине января, поскольку после 15 числа цены на курортах начнут снижаться.

Весной пакетные туры в Сочи на май подорожали на 112 процентов из-за закрытия авиасообщения с Турцией. Эксперты обратили внимание, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года путешествия стали дороже на 15-20 процентов. В качестве причин роста аналитики указали динамику курса валют и небольшое количество доступных туристических направлений.

Ксения Назарова
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