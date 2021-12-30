В Нижнем Новгороде показали новогодний иммерсивный спектакль

29 декабря в Нижегородском кремле состоялась премьера новогоднего иммерсионного спектакля «Кузница снежинок». Об этом сообщает ТАСС.

Жителям и гостям города показали спектакль на тему важности развития народных промыслов и современных технологий. Главные герои спектакля — бабушка и ее внук Ваня, которые не могут договориться, что важнее — чудеса или технологии. В итоге они отправляются на экскурсию по кузнице, чтобы собрать первую в мире нетающую снежинку.

«"Кузница снежинок" одновременно и локальная, и международная в том смысле, что она показывает мир очень разный, но проводит ребенка через локальные контексты и рассказывает новогоднюю историю о важности семьи», — рассказал замгубернатора и министр культуры области Олег Беркович.

Ранее в декабре стало известно, что с 5 до 19 января в Брянской области пройдет региональный фестиваль искусств и народного творчества «Рождественские встречи». В мероприятии примут участие творческие коллективы и исполнители государственных и муниципальных учреждений культуры, районов и городских округов, сельских и городских поселений региона.