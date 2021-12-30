В Брянской области пройдет фестиваль «Рождественские встречи»

В Брянской области пройдет региональный фестиваль искусств и народного творчества «Рождественские встречи». Об этом сообщает телеканал «Брянская Губерния».

Мероприятие в формате COVID-free состоится с 5 по 19 января. Его организуют уже в 13-й раз. В фестивале примут участие творческие коллективы и исполнители государственных и муниципальных учреждений культуры, районов и городских округов, сельских и городских поселений региона.

В рамках фестиваля на площадках областных театров, филармонии и Центра «Народное творчество» проведут благотворительные мероприятия, которые будут нацелены на детей с ограниченными возможностями здоровья, волонтеров, добровольцев и жертвователей, осуществляющих поддержку семьям с тяжелобольными детьми.

Для детей на территории кафедрального Собора во имя Святой Троицы организуют катания на лошадях. Кроме того, состоится «Рождественский бал», посвященный петровским ассамблеям, вечер романсов «Рождественский сонет», концерты и спектакли. Завершит фестиваль большой праздничный концерт «От Рождеству к Рождеству».