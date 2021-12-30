Россиянам с инвалидностью станет проще найти работу

Министерство труда и социальной защиты России представило законопроект, который расширяет спектр возможностей трудоустройства людей с инвалидностью. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 30 декабря.

Минтруд предложил изменить квоту по трудоустройству инвалидов: если работодатель не может в рамках договора нанять таких сотрудников, то появится возможность исполнить его при занятости работников в любой другой организации в рамках соглашения с этой компанией. Если последняя также обладает обязательствами по квоте, то трудоустроенные не станут учитываться в счет исполнения квоты этой организации.

Предполагается, что службы занятости при обращении людей с инвалидностью окажут им помощь, поэтому россиянам станет проще найти работу. Кроме того, центры станут контролировать выполнение этой квоты.

Отмечается, что квота для трудоустройства граждан с инвалидностью исчисляется ежегодно на очередной календарный год не позже 1 февраля. Ее определяют, опираясь на среднесписочную численность сотрудников работодателя. При этом в этот показатель не включают работников, условия деятельности которых по результатам специальной оценки условий труда названы вредными или опасными.

Кроме того, от соблюдения квоты освободят общественные объединения инвалидов и созданные ими организации. В проекте постановления также перечислены случаи освобождения работодателя от выполнения этого условия и обозначен максимальный срок приема на работу людей с инвалидностью в счет исполнения квоты в шесть месяцев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о законах, вступающих в силу в 2022 году. В частности, с нового года начнут назначать пенсию по инвалидности беззаявительно.