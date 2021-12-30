Самый дорогой iPhone 13 подешевел

Стоимость iPhone 13 Pro Max в российской рознице снизилась на 10 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, самый дорогой новый смартфон Apple стал доступен на российском рынке дешевле ста тысяч рублей. На старте продаж базовая модель с 128 гигабайтами встроенной памяти оценивалась в 110 тысяч рублей. В интернет-магазине Apple и у официальных ретейлеров устройство до сих продают по рекомендованной цене.

«Долгое время цена на топовый гаджет никак не изменялась, но теперь минимальная планка опустилась ниже 100 000 рублей — iPhone стал дешевле более чем на 10 процентов», — отметили авторы. Премиальный аппарат был представлен в сентябре, модель является топовой в актуальной линейке телефонов американского бренда.

Аппарат имеет 6,7-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED с поддержкой частоты отображения картинки до 120 герц, топовый процессор Apple A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый.

В конце ноября представители сервиса по продаже смартфонов SellCell сообщили, что iPhone 13 Pro Max внезапно подорожал на вторичном рынке. Специалисты описали модель с одним терабайтом памяти, стоимость которой изменилась с 1160 до 1181 доллар.