iPhone подорожали на вторичном рынке

Новые iPhone 13 сохранили рекордный процент от своей стоимости спустя два месяца после выхода на рынок. Это следует из отчета сервиса по продаже смартфонов SellCell.

Специалисты компании изучили стоимость новых смартфонов Apple, которые пользователи сервиса продавали спустя месяц и два месяца после релиза линейки. Выяснилось, что серия флагманов iPhone 13 показала рекордный уровень амортизации. Как объяснили специалисты, спустя два месяца после выхода девайсов в продажу их стоимость на вторичном рынке снизилась всего на 25,5 процента относительно первоначальной цены. При этом некоторые топовые модели сначала подешевели, а затем подорожали.

«По прошествии первого и второго месяцев iPhone 13 потерял до 50 процентов меньше стоимости, чем iPhone 12», — отметили авторы, назвав эту динамику рекордной в линейке смартфонов Apple. Исключительно низкая амортизация связана с дефицитом новых флагманов американского бренда.

Так, спустя месяц после выхода iPhone 13 с накопителем на 128 гигабайт, оцененный в 799 долларов, подешевел до 610 долларов, спустя два месяца — до 570 долларов. Топовый iPhone 13 Pro Max с одним терабайтом памяти, доступный за 1599 долларов, сперва подешевел до 1160 долларов, а еще через месяц подорожал до 1181 доллара.

Ранее источники «Коммерсанта» выяснили, что в России сформировалась нехватка ряда популярных моделей телефонов Apple. В дефиците оказались как новые, так и старые модели iPhone.