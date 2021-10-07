Пользователи разочаровались в iPhone 13

Более 60 процентов опрошенных американцев разочаровались в iPhone 13

Более 60 процентов пользователей смартфонов не были впечатлены iPhone 13. Данная информация следует из отчета сервиса по продаже смартфонов SellCell.

64 процента респондентов из опрошенных пяти тысяч жителей США старше 18 лет заявили, что не впечатлены новыми смартфонами Apple. Около 47 процентов пользователей отметили, что совсем не заинтересованы в покупке iPhone 13. Из таких данных аналитики компании сделали вывод, что релиз флагманов американской компании разочаровал потребителей.

При этом около 23 процентов респондентов объявили о желании приобрести iPhone 13. Число пользователей, готовых обновиться на новое устройство, на 20 процентов меньше, чем два месяца назад, когда SellCell проводил предварительный опрос.

Из числа американцев, которые выразили желание приобрести новый аппарат Apple, iPhone 13 и 13 Pro захотели купить 42,5 процента опрошенных. Самым непопулярным вариантом оказался iPhone 13 mini, который набрал меньше 10 процентов голосов.

Основными причинами для покупки новых смартфонов Apple потребители назвали дисплей с увеличенной частотой обновления картинки и более длительное время автономной работы. Почти 37 процентов из тех, кто не собирается приобретать iPhone 13, заявили, что подождут выхода iPhone 14.

Анонс актуальных смартфонов Apple состоялся 14 сентября. Ранее журналисты сообщили со ссылкой на близкого к одному из крупных ретейлеров источника, что за первую неделю продаж россияне приобрели 53,5 тысячи устройств, потратив в общей сложности 5,7 миллиарда рублей.