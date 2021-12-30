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Мария Захарова назвала главные итоги 2021 года

Представитель МИД России Захарова назвала 2021 годом восстановления международной жизни
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: @mzakharovamid

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвела итоги 2021 года. В интервью «Газете.Ru» она сравнила уходящий год с предыдущим, 2020-м.

Захарова подчеркнула, что люди привыкли, что мир является нормальным и естественным состоянием для планеты, стран и народов. Однако за него необходимо бороться. «Поэтому я считаю, что отстаивание права людей на мирную жизнь, охрана мира и миропорядка от различных агрессивных поползновений — наше общее глобальное достижение», — отметила она.

Представитель российского МИД назвала главными итогами 2021 года сохранение и поддержание мира. В этом году восстанавливались формы работы, распространенные в «доковидный» период. 2021 год она назвала годом восстановления международной жизни

«Я бы назвала 2021 год годом восстановления международной жизни. Посмотрите, сколько прошло саммитов, встреч. Уже проходили глобальные большие форумы, и они сочетаются с онлайн-выступлениями», — подчеркнула Захарова.

По мнению представителя МИД России, 2021 год отличается от 2020-го так же, как течение коронавируса отличается от постковидного синдрома. 2020 год стал настолько сокрушительным, что приходилось выживать, борясь и с пандемией, и с новыми обстоятельствами. Поэтому места для собственных эмоций и переживаний не оставалось.

«А вот 2021 год очень сопоставим с теми постковидными явлениями, которые переживают люди, болеющие этим вирусом. Год восстановления. Но иногда восстановление бывает тяжелее самого заболевания. Мне кажется, если такую параллель проводить, то она очень реалистично отображает то, что происходит», — заключила она.

Марина Совина
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