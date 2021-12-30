На чеченском курорте появится канатная дорога

На территории чеченского туристско-рекреационного комплекса «Ведучи» появится канатная дорога. Проектированием и строительством объекта займется ГУП «Ордена дружбы народов Чеченское управление строительства имени Э.Э.Исмаилова». Как уточняет «Интерфакс», принадлежащее министерству строительства и ЖКХ региона предприятие стало единственным участником конкурса с ограниченным участием АО «Кавказ.РФ» на выбор подрядчика.

Согласно данным системы анализа закупок «Интерфакс-Маркер», конкурсная комиссия признала торги несостоявшимися и заключила контракт на 1,358 миллиарда рублей с единственным участником. В конкурсной документации отмечается, что ГУП до 31 июля 2022 года разработает рабочую документацию и проведет строительно-монтажные работы до 1 ноября 2023 года. В соответствии с договором, специалисты предприятия должны будут осуществить целый комплекс строительных и пуско-наладочных работ по обустройству канатной дороги, а также благоустроить близлежащие территории и установить ограждающие конструкции рядом с объектом.

Горнолыжный курорт «Ведучи» начал принимать туристов с 2018 года. В распоряжении гостей курорта находятся трасса для начинающих лыжников, подъемник и зоны активного отдыха.

Ранее курорт Роза Хутор под Сочи объявил об открытии горнолыжного сезона.