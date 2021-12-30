В Самаре появился бесплатный ретро-каток

В Самаре у центрального входа в краеведческий Музей имени Алабина впервые оборудовали бесплатный ретро-каток. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что изначально проект задумывался как новый формат семейного отдыха. Посередине катка установили деревянную постройку, в которой можно будет сменить ботинки на коньки и обратно. Кроме того, площадку украсили праздничными декорациями и гирляндами.

Погреться после катания можно будет в кафе, расположенном в музее. На данный момент в учреждении функционирует интерактивная выставка «Живые системы». В дополнение к этому в музее выставляется уникальная коллекция исторической православной деревянной скульптуры «Пермские боги».

Ранее в декабре сообщалось, что в столице Башкирии открылся бесплатный километровый каток. Он располагается на набережной реки Белой в Уфе. Для удобства гостей столицы Башкирии и местных жителей на территории площадки работают теплая раздевалка, прокат коньков, а также точки питания.

