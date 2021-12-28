В столице Башкирии открылся бесплатный километровый каток

Бесплатный каток, претендующий на звание самого длинного в России, открылся в Уфе. Как уточняет «Башинформ», каток площадью 12,5 тысячи квадратных километров располагается на набережной реки Белой.

Километровый каток тянется вдоль реки и занимает весь второй ярус набережной. Для удобства гостей столицы Башкирии и местных жителей на территории площадки работают теплая раздевалка, прокат коньков, а также точки питания.

Беседуя с журналистами агентства, руководитель Набережной реки Белой Лариса Еремеева отметила, что прийти покататься со своими коньками можно бесплатно. «Наша набережная трехуровневая. Верхний уровень мы оставили для бегунов и спортсменов, на нижнем уровне можно будет просто погулять, а средний полностью заняли катком», — добавила она, отметив, что заливать каток начали около трех недель назад.

Ранее сообщалось, что в Калуге появится как минимум 11 бесплатных ледовых арен для катания на коньках. Уточнялось, что катки будут заливать на территории спортивных площадок.