В Калуге зальют 11 катков до конца декабря

В Калуге появится как минимум 11 катков до конца декабря. Об этом сообщает местный портал «Калужские Губернские Ведомости» со ссылкой на мэра города Дмитрия Денисова.

По информации издания, катки будут заливать на территории спортивных площадок. Известно, что горожане смогут покататься на коньках бесплатно по следующим адресам: переулок Чичерина, дом 24, улица Ольговская, дом 17, улица Никитина, дом 121, улица Спартака, дом 9 и в поселках Куровской и Мстихино.

По словам главы Калуги, в период с 24 по 26 декабря ледовые арены также разместят на улицах Маршала Жукова, Гурьянова, Суворова и Кубяка. Вдобавок каток оборудуют на площади Маяковского.

«Впереди выходные и длинные праздники, так что калужанам будет где покататься и поиграть в хоккей. Главное — соблюдать правила безопасности на льду и социальную дистанцию», — подчеркнул Денисов.

В ноябре сообщалось, что в Казани на стадионе «Трудовые резервы» появится каток, который будет ежедневно работать для местных жителей. В будни массового катания лед будет открыт с 17 до 22 часов, в выходные и праздники — с 12 до 22 часов. Технический перерыв будет проводиться в течение 50 минут с 16 часов.