В Казани на стадионе «Трудовые резервы» откроется каток

В Казани на стадионе «Трудовые резервы» появится каток, который будет ежедневно работать для местных жителей. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Известно, что открытие площадки состоится 17 ноября. В этот день для посетителей проведут праздничные мероприятия, розыгрыши призов и различные конкурсы. Отмечается, что в будни массового катания лед будет открыт с 17 до 22 часов, в выходные и праздники — с 12 до 22 часов. Технический перерыв будет проводиться в течение 50 минут с 16 часов.

Согласно материалу, стоимость посещения катка со своими коньками составит 100 рублей в час, а прокат коньков для взрослых обойдется в 200 рублей в час, для детей до семи лет — 100 рублей в час, при этом кататься последние смогут бесплатно. Для оформления коньков в прокат необходимо иметь при себе документы или денежный залог.

В сентябре стало известно, что в поселке Татарстана построят крытый каток с искусственным льдом. Будущий одноэтажный каток в поселке Алексеевское должен вмешать в себя 50 человек во время тренировок и 100 человек — при массовых катаниях. Выполнение строительно-монтажных работ начнется 15 октября 2021 года и завершится 30 ноября 2022 года.