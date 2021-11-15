В Челябинске появится новый каток

В парке имени Валентины Терешковой в Челябинске состоится открытие нового катка. Об этом сообщает местное издание «Хорошие новости».

Согласно материалу, льдом зальют дорожки и площадки: у горожан появится возможность кататься вокруг фонтана, а также между деревьев и клумб. Отмечается, что площадь ледового катка равна 3100 квадратным метрам, а общая протяженность всех дорожек — 800 метрам.

Отмечается, что первые посетители смогут попасть на каток 19 ноября. В этот день на нем проведут праздничный концерт и развлекательную программу с ростовыми куклами. На катке будут организованы платные и бесплатные сеансы.

Продажа билетов на сеансы пока не стартовала: по словам администрации парка, если к назначенной дате температура воздуха в городе станет плюсовой и пойдет снег, то сеансы в этот день отменят. «Для его работы нужны устойчивые минусовые температуры», — пояснил начальник отдела общественных связей парка Андрей Ларичев.

В сентябре стало известно, что в поселке Татарстана построят крытый каток с искусственным льдом. Будущий одноэтажный каток в поселке Алексеевское должен вмешать в себя 50 человек во время тренировок и 100 человек — при массовых катаниях. Выполнение строительно-монтажных работ начнется 15 октября 2021 года и завершится 30 ноября 2022 года.