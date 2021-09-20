В поселке Татарстана построят крытый каток с искусственным льдом

Крытый каток с искусственным льдом построят в поселке Алексеевское в Татарстане

Крытый каток с искусственным льдом построят в поселке Алексеевское в Татарстане. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.

Согласно размещенному документу, заказчиком тендера выступает Главное инвестиционно-строительное управление республики Татарстан. Отмечается, что на проект планируют выделить из бюджета 357 миллионов рублей. Срок подачи заявок на участие — до 24 сентября 2021 года.

Сообщается, что будущий одноэтажный каток должен вмешать в себя 50 человек во время тренировок и 100 человек — при массовых катаниях. Выполнение строительно-монтажных работ начнется 15 октября 2021 года и завершится 30 ноября 2022 года.

Строительством объекта смогут заняться только индивидуальные предприниматели или юридические лица, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Известно, что гарантийный срок на выполненные работы, а также на входящие в объект инженерные системы, оборудование и материалы, составит пять лет с момента ввода катка в эксплуатацию.

В сентябре появилась информация о том, что в Чечне создадут парк с фуд-кортами и спортивными площадками. Парк площадью более 11 тысяч квадратных метров появится в городе Аргун в 2022 году. Он будет создан на средства гранта Всероссийского конкурса создания лучших проектов городской среды.