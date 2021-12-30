Суд признал мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении полномочий

Суд признал мэра Томска Ивана Кляйна виновным по двум статьям УК РФ — превышение должностных полномочий и незаконное предпринимательство. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает РИА Новости.

В четверг, 29 декабря, в ходе оглашения приговора Ивану Кляйну судья сказал, что Кляйн дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, в этом суд считает его вину доказанной. Наказание будет обнародовано позже. Прокуратура запросила для экс-чиновника 5 лет лишения свободы.

Ивана Кляйна арестовали в ноябре 2020 года, следствие считает, что он в 2016 году помешал коммерсанту получить земельный участок, так как тот примыкал к организации «Томское пиво». Пост гендиректора этой компании Кляйн покинул в 2013, как только стал мэром. С того времени глава «Томского пива» — его супруга Галина Кляйн.

Кроме того, следователи считают, что в 2015 году Кляйн приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать земельный участок своей дочери без торгов. Последний вменяемый эпизод — будучи мэром, Иван Кляйн оставался акционером «Томского пива».

