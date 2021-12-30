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Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии

Мэра Томска Кляйна осудили на два года за превышение полномочий

Фото: Валерий Доронин / Коммерсантъ

В Томске Советский районный суд приговорил к двум годам колонии общего режима мэра города Ивана Кляйна по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает ТАСС.

По данным следствия, Кляйн поручил внести сведения о наличии у подконтрольной ему компании «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома. Кроме того, следователи считают, что в 2015 году Кляйн приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать земельный участок своей дочери без торгов. Последний вменяемый эпизод — будучи мэром, Иван Кляйн оставался акционером «Томского пива».

Иван Кляйн стал мэром города в 2013 году. До этого с 1997-го был депутатом Томской областной думы.

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Елизавета Новикова
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