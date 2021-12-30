Россиянка отдала кубинцу два миллиона рублей за убийство мужа

В Москве суд присяжных приговорил к 12 годам колонии 45-летнюю жительницу столицы Ольгу Тузову за организацию заказного убийства мужа. Об этом в четверг, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Второму организатору преступления, 35-летнему гражданину Кубы Балбуену Рауделису Вензанту, дали 14 лет колонии строгого режима, а исполнителя, 29-летнего кубинца Хосе Феликса Хернандеза Дукто, осудили на 13 лет.

По данным следствия, подсудимая опасалась, что в ходе бракоразводного процесса ей откажут в исковых требованиях при разделе с мужем совместно нажитого имущества. Из-за этого она решила через своего знакомого Вензанта заплатить его соотечественнику два миллиона рублей за убийство супруга.

Преступление было совершено 14 сентября 2019 года на улице Обручева. Женщина уговорила мужа выйти на улицу, где киллер, действуя под руководством второго кубинца, шесть раз ударил мужчину в грудь и живот. От полученных травм супруг скончался в больнице.

Полицейским удалось найти злоумышленников. На них завели дело по статье 105 УК РФ (Организация убийства по найму; убийство по найму).