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Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета в регионах России

Вице-премьер Голикова: уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,8 процента

Фото: Globallookpress.com

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,8 процента. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

В Москве уровень коллективного иммунитета составляет 71,4 процента, в Московской области — 77,2 процента.

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По словам Голиковой, в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии и на Чукотке показатель превысил 80 процентов.

28 декабря Голикова сообщила, что благодаря вакцинации коллективный иммунитет в России вырос до 61,1 процента. На 24 декабря показатель составлял 60,4 процента.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в большинстве регионов России снизилась заболеваемость COVID-19. В общей сложности за неделю заболеваемость в России снизилась на 11,3 процента, ее рост отмечается только в двух регионах.

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Майя Гавашели
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