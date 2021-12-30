Голикова рассказала об уровне коллективного иммунитета в регионах России

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,8 процента. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

В Москве уровень коллективного иммунитета составляет 71,4 процента, в Московской области — 77,2 процента.

По словам Голиковой, в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии и на Чукотке показатель превысил 80 процентов.

28 декабря Голикова сообщила, что благодаря вакцинации коллективный иммунитет в России вырос до 61,1 процента. На 24 декабря показатель составлял 60,4 процента.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в большинстве регионов России снизилась заболеваемость COVID-19. В общей сложности за неделю заболеваемость в России снизилась на 11,3 процента, ее рост отмечается только в двух регионах.