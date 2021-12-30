В России объяснили интерес к истребителю Checkmate

Легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate построен по открытой архитектуре, что позволяет менять конфигурацию истребителя пятого поколения. Это обуславливает интерес потенциальных заказчиков к самолету. О главных преимуществах Checkmate в эфире радио Sputnik рассказал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, самолет привлек внимание потенциальных заказчиков высокой скоростью, дальностью и боевой нагрузкой. Также Checkmate получил радиоэлектронное оборудование с элементами искусственного интеллекта, которое повышает его эффективность.

Военный политолог подчеркнул преимущества модульной конструкции истребителя. «Это самолет модульного типа, то есть мы можем создавать именно те комплектации, которые заказчик хотел бы приобрести. Это "конструктор", из которого могут быть созданы те машины, которые хочет видеть заказчик», — сообщил Кошкин.

Ранее генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что Checkmate возглавил рейтинг экспортных образцов российского оружия. В России ЛТС впервые показали на авиакосмическом салоне МАКС-2021.

В ноябре глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал преимущество Checkmate перед американским истребителем F-35 Lightning II. Он отметил, что российский самолет экономически выгоднее.