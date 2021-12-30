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Минобороны передало ВДВ новейшие машины управления артогнем

«РИА Новости»: Минобороны передало ВДВ новейшие машины управления артогнем «Завет-Д»

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Минобороны России приняло на снабжение новейшие машины управления артиллерийским огнем «Завет-Д» для Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

«Машина успешно прошла войсковые испытания и Минобороны приняло комплекс на снабжение», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос о заключении контракта на первую партию, а в 2022 году планируется начать серийное производство и «в короткие сроки закрыть потребности ВДВ в этом виде техники».

Комплекс «Завет-Д» разработан пензенским предприятием «Рубин», которое входит в «Ростех». Он получил новейшее оборудование, которое позволяет ему надежно обнаруживать и опознавать различные цели, в том числе замаскированные.

«Благодаря этому должна вырасти эффективность применения артиллерийских подразделений ВДВ, которые вооружаются самоходными орудиями 2С9 "Нона-С", 2С9-1 "Свиристелка", 2С9-1М "Нона-СМ", а в перспективе - новейшими 2С42 "Лотос», — рассказал источник.

«Завет-Д» заменит передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии «Реостат», обеспечив новый уровень взаимодействия артиллерии с беспилотниками различных классов.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получили «летающий радар» — модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У. Он оснащен новой электроникой и ЖК-мониторами большой размерности и разрешения, а также современным пилотажно-навигационным комплексом.

Марина Совина
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