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ВКС России получили «летающий радар»

«Ростех»: воздушно-космические силы России получили авиационный комплекс А-50У

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили «летающий радар» — модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50У, сообщает «Ростех».

«Борт может обнаруживать принципиально новые типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем предыдущая модификация», — отмечает госкорпорация.

Сообщается, что модернизированный А-50У оснащен новой электроникой и ЖК-мониторами большой размерности и разрешения, а также современным пилотажно-навигационным комплексом.

«Мы продолжаем работу по модернизации войсковых А-50 до уровня А-50У. Это уже седьмой подобный комплекс, поставленный в войска. Следующий борт планируем сдать в 2023 году», — сказал гендиректор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

В мае 2020 года «Известия», ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе, сообщили, что ВКС России до конца 2021 года получат два усовершенствованных самолета А-50У. Работы по каждому А-50У, проводимые на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе, оценивались в 600 миллионов рублей.

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Иван Потапов
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