ВКС России получат пару «летающих радаров» по 600 миллионов рублей каждый

Воздушно-космические силы России до конца 2021 года получат пару «летающих радаров» — два усовершенствованных самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в военно-промышленном комплексе.

Согласно газете, работы по каждому А-50У, ведущиеся на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе, стоят 600 миллионов рублей. Модернизация самолетов, как пишет издание, учитывает применение подобных машин в Сирии. В частности, А-50У получат усовершенствованные радиолокатор и системы управления и связи.

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А-50У позволят отслеживать пуски ракет противником и осуществлять целеуказание российским истребителям. «Операторы, находящиеся в салоне [A-50У], следят за воздушной обстановкой и в режиме реального времени передают информацию на наземные командные пункты, а также истребителям-перехватчикам [МиГ-31]», — говорит бывший командующий 4-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

В феврале 2019 года Минобороны России сообщило о первом полете самолета дальнего радиолокационного дозора А-100 «Премьер», который в перспективе должен заменить А-50 и А-50У.

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