Новый российский летающий радар А-100 совершил первый полет

Новый российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100 «Премьер» совершил первый полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что многофункциональный летающий радар начал выполнение программы предварительных летных испытаний. В 2017 году самолет совершил несколько полетов в рамках летно-конструкторских испытаний.

А-100 создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Он оборудован цифровым навигационным комплексом и системой управления, а также новым локатором. Многофункциональный бортовой радиотехнический комплекс для самолета создавался концерном радиостроения «Вега» (ныне в составе Объединенной приборостроительной корпорации) по контракту с Минобороны с 2013 года.

«Премьер» должен будет постепенно заменить в ВВС имеющиеся машины этого назначения (А-50 и А-50У). В Минобороны добавили, что новинка значительно превосходит зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США.

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