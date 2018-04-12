В сирийском небе замечен «летающий радар»

В небе над Сирией замечен «летающий радар». Видеозапись опубликовал Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов.

Над территорией провинции Хама заметили самолет дальнего радиолокационного наведения А-50У, а также иранский транспортный военный самолет Lockheed C-130 Hercules.

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В конце февраля сообщалось, что в Сирию на авиабазу Хмеймим прибыли четыре истребителя Су-35С и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У создан на базе военно-транспортной машины Ил-76. Установленный на борт многофункциональный радиотехнический комплекс используется для обнаружения воздушных, надводных и наземных целей, передачи целеуказания и координации действий союзных сил. Фактически такой самолет является комбинацией мощной радиолокационной станции воздушного базирования и летающего командного пункта.

Поправка: Первоначально в сообщении Directorate 4 говорилось о том, что вместе с «летающим радаром» был замечен российский разведывательный самолет, однако позже информация была скорректирована. «Лента.ру» приносит извинения своим читателям.

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