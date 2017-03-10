СМИ опубликовали съемки внутри «летающего радара» А-50У

Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись, сделанную внутри «летающего радара» ВКС России А-50У. Эту машину на днях получил Центр боевой подготовки и переучивания летного состава военно-транспортной авиации в Иваново.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У создан на базе военно-транспортной машины Ил-76. Установленный на борт многофункциональный радиотехнический комплекс используется для обнаружения воздушных, надводных и наземных целей, передачи целеуказания и координации действий союзных сил.

Фактически такой самолет является комбинацией мощной радиолокационной станции воздушного базирования и летающего командного пункта.