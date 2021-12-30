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Захарова прокомментировала заявление Запада о размещении ЧВК в Мали

Захарова: Мали опровергли обвинения Запада в размещении ЧВК Вагнера на своей территории

Фото: Globallookpress.com

Власти Мали имеют право на поиск надежных партнеров для защиты от террористов, особенно после вывода войск Франции с территории страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляцию которого ведет RT.

Так дипломат прокомментировала совместное заявление 12 европейских стран, — Германии, Бельгии, Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии — которые осудили размещение боевиков частной военной компании (ЧВК) Вагнера на территории Мали. Она порекомендовала Западу ознакомиться с коммюнике правительства переходного периода, где опровергаются подобные обвинения.

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При этом Захарова признала, что из-за закрытия французских военных баз возникла угроза утраты части территорий малийскими властями. Этим она объяснила как реакцию властей на происходящее, так и готовность России оказывать малийцам помощь по государственной линии.

Власти Мали сами обратились к российской частной военной компании для содействия в борьбе с террористами, заявил глава МИД России Сергей Лавров. При этом он подчеркнул, что официальная Москва не имеет к этому отношения.

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Елизавета Наумова
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