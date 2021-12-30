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Женить и разводить россиян начнут по-новому

С 1 января 2022 года в России оформить развод или поменять ФИО можно в любом ЗАГСе

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

С 1 января 2022 года в России вступают в силу изменения в законодательстве, благодаря которым граждан начнут по-новому женить и разводить. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Теперь, чтобы оформить брак, развод или получить свидетельство о рождении ребенка, можно обратиться в любой ЗАГС. То же самое касается регистрации усыновления, смерти, перемены ФИО или получения справок и повторных свидетельств.

До этого в большинстве случаев людям приходилось для регистрации актов гражданского состояния идти в ЗАГС либо по месту наступления события, либо по месту прописки, либо по месту хранения актовой записи. Только вступить в брак можно было в любом ЗАГСе. Новые изменения в законодательстве это ограничение снимают. Сам закон был принят в июле 2021 года.

В октябре 2021 года глава Минюста Константин Чуйченко предложил отказаться от бумажных свидетельств из ЗАГСа и заменить их соответствующей записью в реестре, а выписки из него выдавать по требованию.

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Евгения Куликова
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