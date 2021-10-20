Минюст предложил отказаться от свидетельств о рождении и браке

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко выступил с предложением отказаться от бумажных свидетельств из ЗАГСа и заменить их соответствующей записью в реестре, а выписки из него выдавать по требованию. Его слова, сказанные на совещании президента страны с правительством, приводит РИА Новости.

Чуйченко напомнил, что с этого года свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния исключены из перечня документов для личного хранения и предоставления для госуслуг.

В связи с этим он предложил прекратить обязательную выдачу бумажных свидетельств о рождении, смерти, браке, разводе и других документов, которые выдает ЗАГС. Вместо этого сведения о гражданском состоянии россиян, по предложению главы Минюста, будут записываться в реестре, а человек сможет в любой момент оперативно получить выписку из него в электронном или бумажном виде.

Выписку, по задумке, можно будет получить через портал госуслуг или при личном обращении в ЗАГС. Чуйченко напомнил о том, что подобное применяется при регистрации прав на недвижимость. Среди причин Чуйченко указал экономию бюджетных средств.

Для реализации задумки необходимо будет внести изменения во многие законы, в том числе в Гражданский, Семейный и Налоговый кодексы РФ, добавил министр. По его словам, такая реестровая модель может заработать с 2023 года.