В России разрешили регистрировать браки на дому и в больницах

Министерство юстиции России разрешило гражданам регистрировать браки на дому и в медицинских учреждениях. Предполагается, что нововведение вступит в силу уже в августе. Соответствующий приказ ведомства разместили на портале правовой информации.

Чтобы провести процедуру регистрации брака дома или в больнице, необходимо указать особые для этого обстоятельства еще при заполнении заявления. При этом в документе не указано, какие конкретно ситуации подразумеваются под специальными условиями. При наличии оснований для отказа сотрудник ЗАГСа обязан сообщить об этом заявителям и выдать им письменный отказ.

«Максимальное время совершения административных процедур при регистрации заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак, при особых обстоятельствах (с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию) составляет 150 минут с учетом времени в пути для проведения государственной регистрации заключения брака», — подчеркивается в приказе.

Член Ассоциации юристов России Ольга Митева объяснила, что пример особых обстоятельств для заключения брака на дому или в больнице указан в статье 11 Семейного кодекса.

«Это может быть беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон. При этом перечень таких обстоятельств не является исчерпывающим, то есть и иные обстоятельства, которые не позволяют заключить брак позже, также могут быть расценены органами ЗАГСа как особые», — объяснила она в интервью «Российской газете».

Ранее в России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях. Теперь информацию о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе станут указывать по желанию самого гражданина.