Раскрыто отношение россиян к браку

Большинство россиян (71 процент) считает, что брак должен быть официально зарегистрирован. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Жить в семье, но не регистрировать брак официально предпочитают 10 процентов респондентов, 11 процентов опрошенных считают, что лучше жить одному и в брак не вступать, а два процента ответили, что лучше вступить в фиктивный брак, но жить одному.

Большинство опрошенных россиян (90 процентов) считают 28 лет наиболее приемлемым возрастом для вступления в брак для мужчины, 91 процент полагает, что 24 года — самый подходящий возраст вступления в брак для женщины.

В апреле декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, доктор психологических наук, профессор Евгений Моргунов объяснил нежелание россиян вступать в брак и создавать семьи снижением объективной необходимости в кооперации между людьми для выживания и переходом цивилизации в крупные города.