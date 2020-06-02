В России решили уточнить поводы для заключения ранних браков

Министерство юстиции к концу года разработает законопроект об условиях вступления несовершеннолетних в брак в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минюсте уточнили, что речь идет о корректировке брачного возраста. В частности, будут уточнены поводы для возможности заключить брак с лицом, не достигшим 18 лет.

Согласно действующему Семейному кодексу, в стране разрешены ранние браки, но «при наличии уважительных причин». При этом о каких причинах идет речь, в законодательстве не уточняется. Также «с учетом особых обстоятельств» возможны браки с лицами моложе 16 лет.

В некоторых российских регионах жениться можно в 14 и 15 лет. Обычно такие случаи связаны с беременностью невесты или рождением ребенка, длительная командировка одного из супругов, наличие опасного для жизни заболевания. В Мурманской области вступать в брак можно с 15 лет, если это улучшит условия жизни беременной девушки и ребенка.

О планах Минюста изменить брачный возраст сообщалось в начале января. Ожидалось, что проект закона будет внесен на рассмотрение Госдумы в феврале 2021 года.

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