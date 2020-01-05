В России оценили инициативу изменить брачный возраст

В Общественной палате России настороженно отнеслись к предложению изменить брачный возраст. Об этом рассказала глава комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, передает РИА Новости.

Певица отметила, что такая оценка связана с тем, что для осуществления инициативы нет причин. Она добавила, что в России уже есть повод для раннего вступления в брак — как правило, это беременность.

Гурцкая подчеркнула, что некоторые субъекты России могут самостоятельно определять условия, при которых можно пожениться уже в 16 лет. По ее мнению, за этой тенденцией следует внимательно следить: в противном случае она может привести к росту числа ранних браков. «Здесь точно требуется единый подход. Мы не должны допустить, чтобы, ссылаясь на местные традиции, позволили юным россиянам, фактически детям, заключать браки», — заключила она.

4 января сообщалось, что Министерство юстиции России запланировало скорректировать брачный возраст и уточнить основания, по которым несовершеннолетние россияне могут вступить в брак.

Согласно статье 13 Семейного кодекса («Брачный возраст»), вступать в брак можно с 18 лет. В отдельных случаях законодательство позволяет снизить порог до 16 лет, например, в случае беременности или рождения ребенка.

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