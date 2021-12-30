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Мартиросян рассказал о сложном положении семьи в детстве

Телеведущий Гарик Мартиросян: до 1993 года мы жили в стесненных обстоятельствах
Гарик Мартиросян

Гарик Мартиросян. Фото: @martirosian_official

Комик и телеведущий Гарик Мартиросян рассказал о сложном финансовом положении семьи во времена своей юности. В разговоре со стендапером Дмитрием Романовым на YouTube юморист признался, что в детстве у него совсем не было денег. По словам Мартиросяна, его семья жила бедно до середины 90-х.

Романов поинтересовался у собеседника, какое отношение к деньгам было в семье комика и как юморист поступал с финансами. «Это очень невеселая история, потому как у меня в детстве денег не было. Здесь речь идет не только о возрасте, у детей практически не бывает денег. Но у меня даже не было копилки, в которой [лежат] монетки», — ответил Мартиросян. Юморист уточнил, что у его семьи не было накоплений.

По словам комика, родившегося в 1974 году, непростое финансовое положение сохранялось вплоть до 90-х годов. «До 1993 года мы жили в достаточно стесненных обстоятельствах, в тот период в Армении была ужасающая экономическая ситуация. <...> Я помню, как были даже талоны достаточно долгое время на хлеб, на сигареты, и люди стояли в очередях, и не хватало хлеба даже», — вспомнил юморист. Мартиросян заявил, что жизнь в то время была похожа на выживание.

Комик добавил, что первый доход у него появился благодаря гастролям, а более серьезный заработок — во время работы на телевидении. «Нормальные деньги у меня появились, когда мы начали работать на шоу Игоря Угольникова "Добрый вечер" на канале СТС», — рассказал он.

Ранее Мартиросян ответил на вопрос о том, устал ли он от телевидения. Ведущий заявил, что ему никогда не надоест создавать контент для зрителей.

Маргарита Щигарева
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