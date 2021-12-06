Мартиросян высказался об усталости от телевидения

Ведущий Мартиросян: на телевидении я уже больше 25 лет и счастлив

Юморист и телеведущий Гарик Мартиросян ответил на вопрос о том, устал ли он от телевидения. Комик заявил, что работа в этой сфере приносит ему счастье. Он также выразил уверенность в том, что ему не надоест создавать контент для зрителей. Об этом Мартиросян рассказал в сторис в Instagram.

«На телевидении я уже больше 25 лет и счастлив. Нефтяники по всему миру не устанут качать нефть, потому что любят это дело, а я не устану создавать контент для людей, которые меня смотрят, потому что люблю это дело», — ответил комик на вопрос подписчика о том, устал ли он от работы на ТВ.

Ведущий также подчеркнул, что создание телешоу — это очень интересный процесс, в котором нет повторяющихся дней.

Ранее Мартиросян признался в том, что испытывает стыд за свои первые выступления. Комик рассказал, что ему неловко просматривать свои ранние номера, так как он обращает внимание на собственные ошибки и несовершенства.

Гарик Мартиросян начал свой путь юмориста с участия в сборной КВН «Новые армяне» в 1993 году. Наибольшую славу ему принес проект Comedy Club. Впоследствии Мартиросян работал над юмористическими шоу «Наша Russia» и «Прожекторперисхилтон», вел программу «Танцы со звездами» на «России 1», был членом жюри в шоу «Маска» на НТВ.