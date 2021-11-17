Мартиросян признался в стыде за свои первые выступления

Комик и телеведущий Гарик Мартиросян рассказал, с какими эмоциями он пересматривает свои ранние выступления. В интервью для YouTube-канала «Ковальский» он признался, что испытывает в эти моменты неловкость.

«Мне жутко неловко от наших старых записей», — признался комик, отвечая на вопрос о том, бывало ли ему стыдно за собственные выступления. Назвав свои первые номера ужасом, Мартиросян добавил, что при их просмотре обращает внимание на собственные ошибки и несовершенства. «Здесь я безграмотно сказал по-русски это слово... Как я ужасно одет, неужели в 2008 году была такая уродливая мода?» — поделился комик впечатлениями от просмотра ранних записей.

Мартиросян добавил, что недавно YouTube предложил ему посмотреть один из старых выпусков шоу «Прожекторперисхилтон». Комик посчитал, что тогда он «не умел формулировать мысль» и слишком часто использовал фразу «дело в том, что».

«Мне все время кажется, что мое лучшее выступление еще впереди», — поиронизировал он.

Ранее Мартиросян назвал причину закрытия юмористической программы «Прожекторперисхилтон», выходившей на Первом канале. По его словам, он и юморист Сергей Светлаков ушли из-за контракта с ТНТ. При этом, по словам Мартиросяна, они могли выбрать «Прожекторперисхилтон» и остаться на Первом канале, однако в этом случае им бы пришлось бросить все популярные проекты на ТНТ.