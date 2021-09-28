Мартиросян резко высказался о ситуации с комиком Мирзализаде

Комик и телеведущий Гарик Мартиросян прокомментировал инцидент с комиком Идраком Мирзализаде. Своим мнением он поделился в интервью Ирине Шихман. Видео доступно на YouTube-канале «А поговорить?».

По словам шоумена, надо выяснить, какой был контекст у высказываний Мирзализаде, однако за шутки, которые оскорбляют других людей, стоит наказывать. Он также выразил мнение, что среди комиков встречаются люди с разными ценностями и принципами, поэтому он не готов поддерживать солидарность со всеми коллегами и отвечать за их действия.

«Плевать я хотел на всех этих комиков! У меня нет никакой солидарности. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы, отвратительные типы. Какая солидарность? Среди них хорошие люди, примерные отцы, приятные ребята, я их очень люблю. Я не буду никогда в жизни отвечать за комиков», — заявил юморист.

В сентябре стало известно, что Мирзализаде получил возможность на время вернуться в Россию. Постановление МВД о нахождении комика с белорусским гражданством пожизненно нежелательным на территории страны было приостановлено Замоскворецким судом до момента вступления решения в законную силу.

30 августа МВД признало нахождение комика в России пожизненно нежелательным. В министерстве отметили, что в своем публичном выступлении Мирзализаде использовал выражения, «которые возбуждают ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».