Названо условие депортации комика Мирзализаде из России

Источник ТАСС: комика Идрака Мирзализаде депортируют из России, если он не покинет страну

Комика Идрака Мирзализаде депортируют из России, если он не покинет страну самостоятельно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее 30 августа сообщалось, что МВД признало нахождение Мирзализаде в России «пожизненно нежелательным». В ведомстве заявили, что в своем публичном выступлении он использовал выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».

В МВД добавили, что считают недопустимыми высказывания, которые направлены на дестабилизацию межнациональных отношений. При этом в сообщение ведомства подчеркнули, что это касается всех подобных высказываний вне зависимости от формы их подачи.

30 июля против Мирзализаде возбудили административное дело за шутку про русских, которая прозвучала в эфире юмористической программы «Разгоны» на YouTube. Комика заподозрили в нарушении статьи 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).