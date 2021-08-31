Раскрыто место пребывания комика Мирзализаде

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, чье проживание в России признано пожизненно нежелательным, покинул Белоруссию и отправился в Турцию. О его новом временном месте пребывания сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

«Мирзализаде сначала уехал в Белоруссию. 29 августа он вылетел рейсом "Белавиа" из Минска в Турцию, где и находится до сих пор», — раскрыл журналистам информацию собеседник, знакомый с ситуацией.

Об отъезде Мирзализаде в Белоруссию ранее рассказал его друг и коллега Артур Чапарян. Артист говорил, что стендапер «был подавлен и не шел на контакт», а затем уехал в Минск и перестал отвечать на звонки.

30 августа МВД признало нахождение комика в России пожизненно нежелательным. В министерстве отметили, что в своем публичном выступлении Мирзализаде использовал выражения, «которые возбуждают ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».

До этого Мирзализаде провел 10 дней в спецприемнике. Поводом для этого стали шутки о русских, прозвучавшие в YouTube-шоу «Разгоны». Таганский суд Москвы признал его виновным в нарушении статьи 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).